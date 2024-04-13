Токаев сообщил об отмене международного форума Астана из-за масштабных паводков
15:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отменяет проведение в июне международного форума Астана из-за «беспрецедентного наводнения» в стране.
«В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений, и оказания помощи гражданам страны, мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13–14 июня этого года», — написал Токаев на своей странице в социальной сети X.
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