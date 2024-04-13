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Украина может проиграть войну уже в 2024 году — отставной британский генерал

16:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может потерпеть поражение в конфликте с РФ уже в 2024 году. Такое мнение высказал бывший глава (2013-2016) Стратегического командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс в интервью Би-би-си, отрывки из которого опубликованы на сайте вещательной корпорации.

По словам отставного британского генерала, Украина в этом году «может прийти к пониманию того, что она не победит» в конфликте с РФ. Россия «пользуется пятикратным преимуществом в артиллерии, боеприпасах и в личном составе, что усиливается использованием самого современного оружия», отметил Бэрронс. Он подчеркнул, что в случае крупного наступления российских войск на линии соприкосновения, которое, по его мнению, может произойти этим летом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить их продвижение вглубь страны.

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