Украина может проиграть войну уже в 2024 году — отставной британский генерал
16:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина может потерпеть поражение в конфликте с РФ уже в 2024 году. Такое мнение высказал бывший глава (2013-2016) Стратегического командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс в интервью Би-би-си, отрывки из которого опубликованы на сайте вещательной корпорации.
По словам отставного британского генерала, Украина в этом году «может прийти к пониманию того, что она не победит» в конфликте с РФ. Россия «пользуется пятикратным преимуществом в артиллерии, боеприпасах и в личном составе, что усиливается использованием самого современного оружия», отметил Бэрронс. Он подчеркнул, что в случае крупного наступления российских войск на линии соприкосновения, которое, по его мнению, может произойти этим летом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить их продвижение вглубь страны.
НОВОСТИ
- 17:00 13.04.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Первомайское в ДНР
- 15:00 13.04.2024
- Токаев сообщил об отмене международного форума Астана из-за масштабных паводков
- 14:00 13.04.2024
- Австрия намерена полностью прекратить импорт российского газа
- 13:00 13.04.2024
- Главком ВСУ признал существенное обострение на фронте в Донбассе в последние дни
- 12:30 13.04.2024
- ВСУ нанесли удар по Луганску, предварительно, двумя ракетами Storm Shadow
- 12:00 13.04.2024
- Пять человек погибли в результате нападения в ТЦ в пригороде Сиднея
- 11:30 13.04.2024
- Белгородскую область за сутки ВСУ атаковали с помощью около 20 БПЛА
- 11:00 13.04.2024
- Республиканцы рассматривают возобновление помощи Украине, но только в виде кредита — Трамп
- 10:30 13.04.2024
- На руках у граждан Украины может находиться до 5 млн единиц оружия
- 10:00 13.04.2024
- В экзамен для трудовых мигрантов необходимо включить говорение — эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать