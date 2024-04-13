Десантники ВСУ в составе подразделения сдались в плен на авдеевском направлении — МО РФ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения сдались в плен российским военным на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военнослужащим группировки войск „Центр“ на авдеевском направлении. Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие», — сказали в ведомстве.