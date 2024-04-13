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НОВОСТИ

Десантники ВСУ в составе подразделения сдались в плен на авдеевском направлении — МО РФ

19:30 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения сдались в плен российским военным на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военнослужащим группировки войск „Центр“ на авдеевском направлении. Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие», — сказали в ведомстве.

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