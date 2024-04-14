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НОВОСТИ

Иран отправил свои БПЛА в сторону Израиля

09:00 14.04.2024 Источник: Интерфакс

Иранские военные подтвердили, что в субботу запустили беспилотники в сторону Израиля, сообщают западные СМИ. По данным СМИ, с таким заявлением выступил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Ранее Израиль и США сообщили, что Иран запустил дроны в сторону израильской территории. Ожидается, что им потребуется несколько часов, чтобы долететь до целей.

По данным Bloomberg, Иран также подтвердил, что в рамках нападения на Израиль он запустит ракеты. The Times of Israel со ссылкой на заявление КСИР уточняет, что речь идет о крылатых ракетах.

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