Иран отправил свои БПЛА в сторону Израиля

09:00 Источник: Интерфакс

Иранские военные подтвердили, что в субботу запустили беспилотники в сторону Израиля, сообщают западные СМИ. По данным СМИ, с таким заявлением выступил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Ранее Израиль и США сообщили, что Иран запустил дроны в сторону израильской территории. Ожидается, что им потребуется несколько часов, чтобы долететь до целей.

По данным Bloomberg, Иран также подтвердил, что в рамках нападения на Израиль он запустит ракеты. The Times of Israel со ссылкой на заявление КСИР уточняет, что речь идет о крылатых ракетах.