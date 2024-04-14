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НОВОСТИ

Аэропорт Бен Гурион возобновил работу после открытия воздушного пространства Израиля

09:39 14.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские власти открыли воздушное пространство страны, которое было закрыто из-за угрозы атаки со стороны Ирана. Об этом сообщило Управление аэропортов Израиля.

«В соответствии с указаниями служб безопасности по состоянию на 07:30 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) воздушное пространство Государства Израиль было открыто, аэропорт Бен-Гурион возобновил работу», — говорится в заявлении, текст которого приводит портал Ynet.

В управлении отметили, что расписание в аэропорту Бен-Гурион претерпит изменения. Пассажиров просят сверяться с последними данными о рейсах на сайтах авиакомпаний и аэропорта.

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