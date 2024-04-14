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Сомалийские пираты «заработали» целый мешок с деньгами за освобождение захваченного ими судна

11:50 14.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сомалийские пираты освободили захваченное ими месяц назад грузовое судно Abdullah из Бангладеш вместе с экипажем после получения выкупа. Об этом сообщил Мизанул Ислам, представитель бангладешского конгломерата Kabir Group, которому принадлежит судно.

«Пираты покинули судно после получения выкупа. Abdullah в настоящее время направляется в порт Аль-Хамрия. Ему потребуется около недели, чтобы достичь его. Решение о том, каким образом доставить моряков в Бангладеш, будет принято после прибытия корабля в Дубай», — заявил Ислам газете Business Standard.

Сумма выкупа не называется. По данным газеты, мешок с деньгами был сброшен пиратам с борта легкомоторного самолета. Они на лодке подобрали его и спустя несколько часов в полном составе покинули бангладешское судно. Все это время вблизи дежурил корабль ВМС одной из стран ЕС.

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