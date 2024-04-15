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Байден обсудил с лидерами Конгресса перспективы поддержки Израиля и Украины

08:20 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США перспективы одобрения законопроекта, включающего дополнительную помощь Израилю и Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден в связи с нанесением Ираном удара по территории Израиля провел разговор с «лидером [демократического] большинства в Сенате [Чаком] Шумером, лидером [республиканского] меньшинства [в верхней палате Митчем] Макконнеллом, спикером Палаты представителей [республиканцем Майком] Джонсоном и лидером [демократического] меньшинства в [нижней палате Хакимом] Джеффрисом». «Во время разговора президент коснулся того, что Палате представителей необходимо как можно скорее одобрить запрос на дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности», — говорится в заявлении.

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