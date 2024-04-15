0
0
195
НОВОСТИ

В Оренбурге за сутки подтопило 1 тыс. участков и 1 тыс. домов

09:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтопленных участков в Оренбурге выросло до 10,6 тыс., домов — до 5,5 тыс., сообщили в городской администрации.

«По данным на 08:00 (06:00 мск) 15 апреля в Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. За сутки количество увеличилось на 1 000 и 1 000 соответственно», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:20 15.04.2024
Вклад ИТ-отрасли в ВВП РФ за 2023 год достиг 2% — исследование
0
34
10:05 15.04.2024
Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии — The Times
0
75
10:00 15.04.2024
Тегеран не планирует новые военные меры в отношении Израиля — Совбез Ирана
0
78
09:32 15.04.2024
Нужно положить конец военному присутствию США в Сирии — постпред республики при ООН
0
139
09:20 15.04.2024
Украинский беспилотник перехвачен над Краснодарским краем
0
174
09:05 15.04.2024
Израиль ответит на атаку Ирана в ближайшее время, но точной даты пока нет — WSJ
0
194
08:20 15.04.2024
Байден обсудил с лидерами Конгресса перспективы поддержки Израиля и Украины
0
220
08:10 15.04.2024
В случае военной операции, Иран готов ответить США, пользуясь правом самообороны
0
225
07:45 15.04.2024
В Иволгинском районе Бурятии из-за паводка открыли три ПВР
0
240
19:17 14.04.2024
В Орске специалисты приступили к дезинфекции территорий, попавших в зоны подтопления
0
768

Возврат к списку