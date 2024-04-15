В Оренбурге за сутки подтопило 1 тыс. участков и 1 тыс. домов
09:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество подтопленных участков в Оренбурге выросло до 10,6 тыс., домов — до 5,5 тыс., сообщили в городской администрации.
«По данным на 08:00 (06:00 мск) 15 апреля в Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. За сутки количество увеличилось на 1 000 и 1 000 соответственно», — говорится в сообщении.
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