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НОВОСТИ

Нужно положить конец военному присутствию США в Сирии — постпред республики при ООН

09:32 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо положить конец военному присутствию США в Сирии и систематическому разграблению сирийского национального богатства. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.

«Необходимо положить конец вашему [американскому] незаконному военному присутствию на территории моей страны Сирии. Мы должны положить конец систематическому разграблению нашего национального богатства», — сказал он.

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