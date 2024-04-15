Нужно положить конец военному присутствию США в Сирии — постпред республики при ООН

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо положить конец военному присутствию США в Сирии и систематическому разграблению сирийского национального богатства. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.

«Необходимо положить конец вашему [американскому] незаконному военному присутствию на территории моей страны Сирии. Мы должны положить конец систематическому разграблению нашего национального богатства», — сказал он.