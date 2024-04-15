Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии — The Times

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов. Как сообщает газета The Times, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы британского МИД, диалог по этому вопросу ведется с Арменией, Ботсваной, Кот-д’Ивуаром и Коста-Рикой.

По данным издания, именно с этими четырьмя странами Лондон рассчитывает заключить аналог соглашения, ранее достигнутого между Великобританией и Руандой. Поднимался также вопрос о возможном сотрудничестве с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в МИД королевства полагают, что власти этих стран будут не сильно в нем заинтересованы. Существует резервный список государств Африки, включая Анголу, Кабо-Верде, Танзанию, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне, с которыми британская сторона может начать диалог. Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать этот вопрос.

Издание напомнило, что Великобритания уже полтора года ищет страны, которые были бы готовы принимать нелегальных мигрантов, высылаемых из королевства. Премьер-министр страны Риши Сунак рассчитывал еще прошлой осенью заключить соответствующие соглашения, однако переговоры застопорились, так как британским властям пока не удалось отправить ни одного нелегала в Руанду.