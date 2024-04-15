Почти 13 тыс. человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков
11:05 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
12 782 человека эвакуированы в Курганской области из-за ситуации с паводками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.
«По данным на 10:00 [08:00 мск] 15 апреля, эвакуированы 12 тысяч 782 человека из населенных пунктов, куда уже пришла вода, и населенных пунктов в зоне риска подтопления», — рассказали в пресс-службе.
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