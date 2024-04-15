Почти 13 тыс. человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

12 782 человека эвакуированы в Курганской области из-за ситуации с паводками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

«По данным на 10:00 [08:00 мск] 15 апреля, эвакуированы 12 тысяч 782 человека из населенных пунктов, куда уже пришла вода, и населенных пунктов в зоне риска подтопления», — рассказали в пресс-службе.