Розничные продажи коньяка в РФ в январе — марте выросли на 9,6%, игристых вин — на 13,3%

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные продажи коньяка в России в январе — марте 2024 года выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 3,55 млн декалитров (дал), продажи игристых вин — на 13,3%, до 5,4 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В то же время продажи водки в январе — марте 2024 года выросли на 1,6% по сравнению с показателем за январь — март прошлого года и составили 18,37 млн дал. Продажи виноградных вин выросли на 4,2%, до 13,25 млн дал, ликерных вин — на 13,9%, до 292,4 тыс. дал.

В целом продажи алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России в январе — марте 2024 года выросли на 5,4% — до 56,12 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% также выросли на 5,6% — до 29 млн дал.

Продажи ликероводочных изделий в январе — марте текущего года выросли на 12,6%, до 3,77 млн дал, других спиртных напитков — на 18,8%, до 3,3 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 8,2%, до 4,59 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом в январе — марте снизились на 1%, до 424,1 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 34,9%, до 166,4 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 4,1%, до 2,99 млн дал.