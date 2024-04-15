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Ядерная авария на ЗАЭС реальна, несмотря на перевод в режим холодного останова — Гросси

22:40 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается реальной, несмотря на перевод всех ее энергоблоков в режим холодного останова. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в своем заявлении перед Советом Безопасности ООН.

«Несмотря на то что шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова, а последний энергоблок переведен в этот режим два дня назад по рекомендации МАГАТЭ, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной», — отметил Гросси.

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