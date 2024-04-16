В США на этой неделе представят отдельные законопроекты о помощи Израилю и Украине

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) намерен на этой неделе вынести на голосование отдельные законопроекты по предоставлению помощи Украине и Израилю. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, на закрытой встрече в понедельник Джонсон заявил своим однопартийцам в Палате представителей, что на этой неделе намерен вынести на голосование четыре законопроекта. Один из них предполагает выделение средств на оказание помощи Украине, второй — Израилю, третий — Тайваню. Четвертый документ будет включать законопроект о ленд-лизе, запрете в США социальной сети TikTok, а также положения об «изъятии активов российских олигархов» для оказания помощи Киеву.