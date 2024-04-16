0
0
0
НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля

09:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже превысил 94 руб. впервые с 30 октября 2023 года, свидетельствуют данные валютных торгов. По данным на 07:24 мск курс доллара поднялся на 0,27% и достиг отметки в 94 руб.

К 07:27 мск курс доллара немного ускорил рост и находился на отметке 94,01 руб. (+0,29%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 16.04.2024
В Вашингтоне объяснили, почему США не помогают Украине с отражением воздушных атак
0
53
09:05 16.04.2024
США уведомили Израиль, что в случае удара по Ирану он будет действовать в одиночку — ABC
0
95
09:00 16.04.2024
В США на этой неделе представят отдельные законопроекты о помощи Израилю и Украине
0
108
22:40 15.04.2024
Ядерная авария на ЗАЭС реальна, несмотря на перевод в режим холодного останова — Гросси
0
591
22:00 15.04.2024
Украина предложила использовать ПВО соседей для защиты своих газохранилищ
0
629
21:20 15.04.2024
Галант заявил Остину, что у Израиля нет другого выбора, кроме как нанести удар по Ирану
0
672
20:40 15.04.2024
Украина за последние недели потеряла гигантский объем генерации — глава Минэнерго
0
716
20:00 15.04.2024
Большинство жителей Чехии считают, что страна приняла слишком много украинских беженцев
0
676
19:20 15.04.2024
Израиль отложил операцию в Рафахе после иранской атаки — CNN
0
673
18:40 15.04.2024
МИД КНР потребовал от США прекратить подавлять Китай и вмешиваться в его дела
0
783

Возврат к списку