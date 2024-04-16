Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже превысил 94 руб. впервые с 30 октября 2023 года, свидетельствуют данные валютных торгов. По данным на 07:24 мск курс доллара поднялся на 0,27% и достиг отметки в 94 руб.

К 07:27 мск курс доллара немного ускорил рост и находился на отметке 94,01 руб. (+0,29%).