Путин обсудил с членами СБ РФ региональную безопасность
15:12 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы региональной политики в применении к обеспечению безопасности. Тему регулярного совещания глава государства обозначил в начале мероприятия, которое прошло в очном формате в Сенатском дворце Кремля.
«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности», — обратился к собравшимся глава государства.
В роли докладчиков на совещании выступили глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.
