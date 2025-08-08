Нидерланды аннулировали лицензии на поставку техники для ВМС Израиля из-за ситуации в Газе
15:32 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Нидерландов отозвали три ранее выданные лицензии на экспорт компонентов для военно-морских сил Израиля из-за сложившейся в секторе Газа гуманитарной ситуации. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на данные МИД королевства.
По этой информации, такое решение стало уникальным случаем. Как пояснили в министерстве, лицензии были пересмотрены и аннулированы в июле «в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа» и «риском нежелательного конечного использования» продукции. Ранее нидерландские компании также поставляли Израилю части для систем ПВО, в том числе для комплекса «Железный купол».
Решение было принято на фоне растущей критики со стороны правозащитных организаций и некоторых партий. По оценкам ряда НПО, Нидерланды «недостаточно тщательно проверяют», не используются ли поставленные ими вооружения для «действий, нарушающих международное гуманитарное право». Десять палестинских и голландских организаций подали иск, требуя полного запрета на экспорт оружия в Израиль, рассмотрение дела назначено на 3 сентября.
Согласно данным вещательной корпорации, с октября 2023 года правительство Нидерландов выдало восемь экспортных лицензий на поставку военной продукции Израилю, а одиннадцать раз отказало в выдаче.
В то же время, по словам исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа, Нидерланды не планируют прекращать закупки вооружений у Израиля. «Модернизация нашей армии имеет высокий приоритет, и в рамках этого процесса мы продолжаем закупать оружие, в том числе у израильских поставщиков», — приводит его слова NOS.
Новости
- 16:00 08.08.2025
- У КПП «Псоу» на границе Абхазии с РФ образовалась автомобильная пробка в 2 км
- 15:12 08.08.2025
- Путин обсудил с членами СБ РФ региональную безопасность
- 15:00 08.08.2025
- Киев будет направлять НАТО списки желаемого оружия США — CNN
- 14:32 08.08.2025
- В Польше предъявили обвинения в шпионаже гражданину Белоруссии
- 14:12 08.08.2025
- Зеленский признал невозможность вернуть контроль над утерянными территориями — СМИ
- 14:00 08.08.2025
- 10 человек погибли и 33 пропали без вести после наводнения в китайской провинции Ганьсу
- 13:32 08.08.2025
- Шесть туристов эвакуированы с подножия вулкана Крашенинникова — МЧС
- 13:22 08.08.2025
- Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»
- 13:20 08.08.2025
- ФРГ приняла негласное решение прекратить работу ведущих СМИ РФ — источник
- 13:05 08.08.2025
- Польский премьер не хочет встречаться с президентом страны — глава канцелярии президента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать