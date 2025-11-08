Россия может потерять улов крупной рыбы из-за заморозки переговоров с Норвегией - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дата российско-норвежских переговоров по квотам на вылов трески в Баренцевом море все еще не определена, несмотря на две внеочередные встречи сторон. Об этом заявила норвежский министр рыболовства и политики в отношении океанов Марианне Сивертсен Несс.

«Если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может увеличить объемы вылова в своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не в норвежской, где она крупнее», — приводит ее слова норвежский портал High North News.

По ее словам, переговоры в этом году идут с большим трудом, однако Норвегия настроена достичь соглашения с Россией, которое действовало почти 50 лет.

В июле Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. В августе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении рыбопромысловых судов Норвегии, если норвежская сторона не пересмотрит позицию. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов.