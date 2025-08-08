Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»
13:22 08.08.2025
В Москве в Коммунарке завершилось строительство нового филиала поликлиники «Троицкая». По словам мэра столицы Сергея Собянина, в здании создана комфортная среда для пациентов и для врачей.
"Здесь просторные кабинеты, зоны ожидания с мягкой мебелью, кулеры, информационные стойки. Здание приспособлено для маломобильных граждан. Установили современное оборудование. Прием ведут врачи самых востребованных специальностей», — сообщил градоначальник. Новый филиал стал вторым построенным по новому стандарту московских поликлиник зданием в Коммунарке.
Территория рядом с поликлиникой была благоустроена: установлены скамейки, разбиты газоны и высажены кустарники.
НОВОСТИ
- 14:32 08.08.2025
- В Польше предъявили обвинения в шпионаже гражданину Белоруссии
- 14:12 08.08.2025
- Зеленский признал невозможность вернуть контроль над утерянными территориями — СМИ
- 14:00 08.08.2025
- 10 человек погибли и 33 пропали без вести после наводнения в китайской провинции Ганьсу
- 13:32 08.08.2025
- Шесть туристов эвакуированы с подножия вулкана Крашенинникова — МЧС
- 13:20 08.08.2025
- ФРГ приняла негласное решение прекратить работу ведущих СМИ РФ — источник
- 13:05 08.08.2025
- Польский премьер не хочет встречаться с президентом страны — глава канцелярии президента
- 13:00 08.08.2025
- Урожай пшеницы в РФ в 2025 г. ожидается в 84,5 млн т без учета новых регионов — ИКАР
- 12:32 08.08.2025
- Великобритания стремится получить доступ к запасам лития в Зимбабве — Bloomberg
- 12:20 08.08.2025
- Почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц в РФ
- 12:05 08.08.2025
- Король Малайзии прибыл в Казань
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать