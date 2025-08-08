Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»

13:22

В Москве в Коммунарке завершилось строительство нового филиала поликлиники «Троицкая». По словам мэра столицы Сергея Собянина, в здании создана комфортная среда для пациентов и для врачей.

"Здесь просторные кабинеты, зоны ожидания с мягкой мебелью, кулеры, информационные стойки. Здание приспособлено для маломобильных граждан. Установили современное оборудование. Прием ведут врачи самых востребованных специальностей», — сообщил градоначальник. Новый филиал стал вторым построенным по новому стандарту московских поликлиник зданием в Коммунарке.

Территория рядом с поликлиникой была благоустроена: установлены скамейки, разбиты газоны и высажены кустарники.