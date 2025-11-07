Сильные морозы и снегопады прогнозируются в трех округах РФ — Вильфанд

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снегопады и морозы до минус 13-35 градусов в ближайшие дни ожидаются в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Западной Сибири будет отмечаться холодная погода, ночные температуры будут опускаться до минус 10-13 градусов, дневные же значения будут в диапазоне 4-7 градусов ниже нуля. Вполне нормальная зима, однако в субботу произойдет резкое повышение температуры сразу на 6-7 градусов. Ночные температуры будут около нуля, дневные — до плюс 2 градусов. Затем будет очередное понижение, и ко вторнику по ночам уже опять будет до 10-13 градусов ниже нуля», — сказал он.

Резкие изменения погоды в ближайшие дни затронут Приморье, там прогнозируются умеренные осадки: дождь с мокрым снегом. Ночью температура опустится до минус 2-7 градусов. Днем значения останутся положительными: до плюс 10 градусов.

К выходным температура на севере Якутии, Чукотке и в Магаданской области ожидается ниже минус 30-35 градусов. «Это ранние морозы, в начале ноября они редко бывают», — уточнил метеоролог.

По его словам, резкое понижение температуры в выходные произойдет и на Урале. С воскресенья дневные температуры составят около 18-20 градусов мороза.

«Но нужно иметь в виду, что уже наступает полярная ночь. И в этих регионах ночные и дневные температуры уже не особо отличаются между собой, потому что уже приближается короткий день», — заключил он.