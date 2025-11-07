Сильные морозы и снегопады прогнозируются в трех округах РФ — Вильфанд
09:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снегопады и морозы до минус 13-35 градусов в ближайшие дни ожидаются в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На юге Западной Сибири будет отмечаться холодная погода, ночные температуры будут опускаться до минус 10-13 градусов, дневные же значения будут в диапазоне 4-7 градусов ниже нуля. Вполне нормальная зима, однако в субботу произойдет резкое повышение температуры сразу на 6-7 градусов. Ночные температуры будут около нуля, дневные — до плюс 2 градусов. Затем будет очередное понижение, и ко вторнику по ночам уже опять будет до 10-13 градусов ниже нуля», — сказал он.
Резкие изменения погоды в ближайшие дни затронут Приморье, там прогнозируются умеренные осадки: дождь с мокрым снегом. Ночью температура опустится до минус 2-7 градусов. Днем значения останутся положительными: до плюс 10 градусов.
К выходным температура на севере Якутии, Чукотке и в Магаданской области ожидается ниже минус 30-35 градусов. «Это ранние морозы, в начале ноября они редко бывают», — уточнил метеоролог.
По его словам, резкое понижение температуры в выходные произойдет и на Урале. С воскресенья дневные температуры составят около 18-20 градусов мороза.
«Но нужно иметь в виду, что уже наступает полярная ночь. И в этих регионах ночные и дневные температуры уже не особо отличаются между собой, потому что уже приближается короткий день», — заключил он.
НОВОСТИ
- 10:32 07.11.2025
- Китай принял на вооружение авианосец «Фуцзянь» — Синьхуа
- 10:20 07.11.2025
- Потеря Красноармейска должна стать «тревожным звонком» для Киева — The Economist
- 10:05 07.11.2025
- Количество самозапретов на привлечение кредитов в октябре выросло на 34,4%
- 10:00 07.11.2025
- ВС РФ завершают зачистку западной части Купянска — командир отряда
- 09:20 07.11.2025
- В Чехии со здания Палаты депутатов по распоряжению спикера снят флаг Украины
- 09:05 07.11.2025
- Россия за десять месяцев на 7% сократила поставки СПГ в Европу
- 09:00 07.11.2025
- Над регионами России за ночь сбили 11 украинских БПЛА
- 22:00 06.11.2025
- МИД Сирии: Информация о том, что США планируют военное присутствие на авиабазе под Дамаском, неверна
- 21:10 06.11.2025
- Уиткофф «чувствует», что в урегулировании конфликта на Украине «достигается прогесс»
- 20:32 06.11.2025
- Андрей Воробьев рассказал президенту о подмосковных проектах «Умный ФОК» и «Школьная лига»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать