У КПП «Псоу» на границе Абхазии с РФ образовалась автомобильная пробка в 2 км
16:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобильная пробка протяженностью около 2 км образовалась в непосредственной близости к КПП «Псоу» в связи с временным ограничением режима работы пункта пропуска из-за беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Ранее СГБ Абхазии сообщала, что контрольно-пропускной пункт «Псоу», расположенный на границе Абхазии с Россией, временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов. Ограничения распространяются как на пешеходном, так и на транспортном переходе. Все боевые расчеты системы ПВО, расположенные на приграничных территориях с абхазской стороны, перевели в режим боеготовности.
«В связи со сложившейся ситуацией и увеличением транспортного потока в непосредственной близости к пункту пропуска образовалась автомобильная пробка протяженностью около 2 км. С целью усиления контроля и обеспечения проходимости транспортных потоков в район дополнительно направлены экипажи ГАИ МВД Республики Абхазия. На постах ДПС „Мюссера“ и „Бзыбь“ сотрудники милиции осуществляют информирование водителей о складывающейся ситуации на границе и в целях недопущения увеличения заторов рекомендуют следовать в обратном направлении. Министерство внутренних дел Республики Абхазия осуществляет постоянный мониторинг ситуации и предпринимает все необходимые меры для ее стабилизации», — говорится в сообщении.
