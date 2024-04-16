Блогер-сыроед Лютый получил 8 лет колонии по делу о гибели своего сына
11:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лазаревский районный суд Сочи признал виновным блогера-сыроеда Максима Лютого по уголовному делу о гибели его сына и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«Лазаревский районный суд г. Сочи огласил приговор в отношении Максима Лютого. Блогер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. По совокупности совершенных преступлений окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима и со штрафом в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:32 16.04.2024
- Зеленский назвал позором разделение помощи США Израилю и Украине
- 12:20 16.04.2024
- 30 жителей РФ погибли, более 160 пострадали за неделю в результате ударов ВСУ
- 12:05 16.04.2024
- Маск предупредил об опасности попыток сделать ИИ политкорректным
- 12:00 16.04.2024
- ВС РФ уничтожили 9 лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра
- 11:20 16.04.2024
- Три БПЛА уничтожены над Белгородской областью — МО РФ
- 11:05 16.04.2024
- Боррель заявил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбами о закупке ПВО для Киева
- 11:00 16.04.2024
- США продолжат разжигать новые конфликты, чтобы спасти себя от дефолта — Володин
- 10:45 16.04.2024
- На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями – флагманы новой линейки Sber Line S
- 10:32 16.04.2024
- Большая часть островов в дельте Днепра контролируется войсками РФ — морпех
- 10:20 16.04.2024
- В Киеве заявили об отсутствии коммуникации с Индией из-за ее пророссийской позиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать