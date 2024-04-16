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Блогер-сыроед Лютый получил 8 лет колонии по делу о гибели своего сына

11:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лазаревский районный суд Сочи признал виновным блогера-сыроеда Максима Лютого по уголовному делу о гибели его сына и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Лазаревский районный суд г. Сочи огласил приговор в отношении Максима Лютого. Блогер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. По совокупности совершенных преступлений окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима и со штрафом в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

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