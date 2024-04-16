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К 2030 году сайты России будут подвергаться кибератакам каждые 2 секунды — Чернышенко

13:00 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты прогнозирует увеличение числа кибератак к 2030 году, одна атака каждые 2 секунды. Россия должна быть готова к их своевременному отражению, следует из приветственного слова зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко к участникам 11-го Южного форума информационной безопасности «Инфофорум-Сочи».

«По прогнозам, к концу текущего десятилетия в нашей стране кибератаки будут предприниматься каждые 2 секунды. При этом они постоянно становятся все более серьезными и технологически сложными. Мы должны быть готовы к своевременному отражению таких информационных угроз», — следует из приветствия Чернышенко.

По данным зампреда правительства, в 2023 году произошла утечка более 1 млрд персональных записей, что на 60% превышает показатели 2022 года. Решить вопрос технологического суверенитета, по его словам, можно только за счет создания надежного щита информационной безопасности.

«Особый акцент делается на защите объектов критической инфраструктуры. ИБ-специалисты регулярно отрабатывают навыки на киберполигонах, проведено уже более 50 масштабных киберучений и отражено более 10 миллионов учебных информационных атак. Безусловно, проведение инфофорума „Сочи-2024“ внесет большой вклад в создание новых проектов и прорывных новых ноу-хау, связанных с разными аспектами кибербезопасности», — добавил в приветствии зампред.

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