Бойцы ВСУ занимают жилье в подконтрольном Херсоне, маскируясь под мирных жителей — Сальдо

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военнослужащие с разрешения властей подконтрольной Киеву части Херсонской области занимают квартиры в городе Херсоне и маскируются под мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, глава назначенной Киевом военной администрации Александр Прокудин разрешил бойцам ВСУ и иностранным наемникам селиться в оставленных жителями квартирах в центре Херсона. «Правда, символически предупредил, чтобы не мародерили. И боевики с радостью кинулись исполнять его распоряжение: занимают лучшие квартиры в домах с противоположной стороны от направления на Днепр, чтобы если прилетит, то не по ним, а по мирным гражданам», — написал Сальдо в телеграм-канале.

Он добавил, что имущество в квартирах бойцы используют по своему усмотрению. «Ходят в гражданской одежде, машины оставляют вдали от квартир — во дворах. Прикрываются мирными, маскируются под них и грабят их добро», — сообщил губернатор.