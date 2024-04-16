Сбер предлагает российским компаниям депозиты в рупиях
13:30 16.04.2024
Сбер предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях. Это позволит получить дополнительный доход российскому бизнесу, ведь индийская рупия – одна из самых стабильных валют Азиатско-Тихоокеанского региона.
Максимальная ставка Сбера по безотзывным депозитам в индийской валюте на текущий момент составляет 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от 60 млн долл.
«Многие наши корпоративные клиенты все чаще смотрят в сторону альтернативных валют дружественных стран, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку, – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это одна из старейших и самых стабильных валют. Индия – пятая экономика мира, и растет она быстрее других крупных экономик. Так что, если текущие темпы роста сохранятся, к 2030 году Индия выйдет на третье место в мире по номинальному ВВП. Мы ожидаем спрос на размещение депозитов рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход».
Помимо депозитов корпоративным клиентам Сбера доступны и продукты управления валютными рисками по валютной паре рупия-рубль – хеджирование, которое позволяет зафиксировать курс покупки и продажи валюты и снизить волатильность финансового результата. Среди них поставочные, расчетные и предоплаченные валютные форварды.
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