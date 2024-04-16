Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в вооруженные силы сотни тысяч украинцев.

Согласно данным на сайте Верховной рады, документ возвращен с подписью президента 16 апреля.

Ранее во вторник спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект об ужесточении мобилизации и документ был направлен на подпись президенту. Таким образом, Зеленский подписал закон в день его получения.