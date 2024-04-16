0
0
146
НОВОСТИ

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

16:12 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в вооруженные силы сотни тысяч украинцев.

Согласно данным на сайте Верховной рады, документ возвращен с подписью президента 16 апреля.

Ранее во вторник спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект об ужесточении мобилизации и документ был направлен на подпись президенту. Таким образом, Зеленский подписал закон в день его получения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:32 16.04.2024
Нынешний паводок стал рекордным по масштабу за несколько десятилетий — глава МЧС
0
100
16:30 16.04.2024
Переводить деньги со своей СберКарты в другие банки теперь могут и юные клиенты Сбера
0
77
16:00 16.04.2024
Таджикистан не будет комментировать следствие по теракту в «Крокус сити холле» — посол
0
152
15:32 16.04.2024
ВС РФ сбили за сутки шесть крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты HARM
0
170
15:12 16.04.2024
Италия полностью заместила газ из РФ за счет других поставщиков — министр
0
214
15:00 16.04.2024
Словакия будет против принятия Украины в НАТО — премьер
0
238
14:32 16.04.2024
Подтверждена связь исполнителей теракта в «Крокусе» и украинских националистов — Патрушев
0
324
14:12 16.04.2024
Спецкурс о военной подготовке впервые могут ввести в высших учебных заведениях РПЦ
0
276
14:00 16.04.2024
Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий
0
281
13:32 16.04.2024
Песков заявил об отсутствии официальных предложений от Франции по перемириям на время ОИ
0
305

Возврат к списку