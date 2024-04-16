Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине
16:12 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в вооруженные силы сотни тысяч украинцев.
Согласно данным на сайте Верховной рады, документ возвращен с подписью президента 16 апреля.
Ранее во вторник спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект об ужесточении мобилизации и документ был направлен на подпись президенту. Таким образом, Зеленский подписал закон в день его получения.
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