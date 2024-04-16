ВС РФ уничтожили украинскую машину скорой с группой операторов дронов — Сальдо

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет и группу операторов FPV-дронов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наша воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная скорая огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем», — написал Сальдо в телеграм-канале.