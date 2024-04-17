Шойгу поручил упростить прием средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне СВО

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил максимально быстро принимать перспективные средства на вооружение, в случае прохождения испытаний в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство», — говорится в сообщении.