Шойгу поручил упростить прием средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне СВО
09:00 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил максимально быстро принимать перспективные средства на вооружение, в случае прохождения испытаний в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
«Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство», — говорится в сообщении.
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