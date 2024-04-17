Орбан считает, что руководство ЕС должно смениться
10:00 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что нынешнее руководство Евросоюза должно подать в отставку.
«У нас есть руководство Европейского Союза с несколькими крупными проектами, выбранными им самим, такими как „зеленый переход“, политика устойчивого развития, миграции, военная и санкционная политика, — и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, а нам нужны новые лидеры», — заявил Орбан в ходе пресс-конференции, видеозапись которой размещена на его странице в соцсети X.
Политик упомянул высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Венгрия не получит денег от ЕС из-за ее миграционной и гендерной политики. По его словам, система верховенства закона и условностей, созданная Евросоюзом, обернулась инструментом политического шантажа.
10 апреля правительство Венгрии выступило против политики Евросоюза в области миграции и не поддержало новый миграционный пакт ЕС. Орбан заявил, что «миграционный пакт — еще один гвоздь в крышку гроба Европейского союза».
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