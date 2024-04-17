В России число подтопленных паводком домов превысило 16 тысяч
11:20 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество жилых домов, подтопленных весенним паводком в России, за сутки выросло более чем на 1 тыс. и превысило 16 тыс. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«За сутки по территории РФ количество подтопленных домов выросло на 1 097. На утро 17 апреля в 203 населенных пунктах их количество составило 16 057. Также отмечается рост подтопленных приусадебных участков, за сутки их количество выросло до 31 039, это на 3 351 больше, чем было накануне», — сказал собеседник агентства.
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