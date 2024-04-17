Подносова считает, что Верховный суд РФ должен находиться в Санкт-Петербурге

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова положительно относится к переносу суда в Санкт-Петербург.

«Никакого другого отношения, как положительного у меня быть не может. Есть закон от 5 февраля от 2014 года о Верховном суде РФ, в статье 22 написано — местом постоянного пребывания Верховного суда РФ определить город Санкт-Петербург. Законы надо выполнять», — сказала она, отвечая на вопрос сенатора от Санкт-Петербурга.