Попытки Франции говорить с Баку языком давления не дадут результата — МИД Азербайджана

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана в ответ на решение Франции отозвать для консультаций своего посла в стране заявил, что попытки говорить с Баку языком угроз и давления не дадут никакого результата.

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции о том, что попытки говорить с ней языком угроз и давления не дадут никого результата. Еще раз заявляем, что Азербайджан будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — заявил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.