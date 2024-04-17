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НОВОСТИ

Попытки Франции говорить с Баку языком давления не дадут результата — МИД Азербайджана

13:05 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана в ответ на решение Франции отозвать для консультаций своего посла в стране заявил, что попытки говорить с Баку языком угроз и давления не дадут никакого результата.

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции о том, что попытки говорить с ней языком угроз и давления не дадут никого результата. Еще раз заявляем, что Азербайджан будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — заявил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

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