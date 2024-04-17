Попытки Франции говорить с Баку языком давления не дадут результата — МИД Азербайджана
13:05 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Азербайджана в ответ на решение Франции отозвать для консультаций своего посла в стране заявил, что попытки говорить с Баку языком угроз и давления не дадут никакого результата.
«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции о том, что попытки говорить с ней языком угроз и давления не дадут никого результата. Еще раз заявляем, что Азербайджан будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — заявил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.
НОВОСТИ
- 14:12 17.04.2024
- ВМС Ирана начали сопровождать иранские коммерческие суда в Красном море
- 14:00 17.04.2024
- Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех ТЭЦ в республике
- 13:32 17.04.2024
- Доля безналичных платежей может дойти до 90% на горизонте 3-5 лет — первый зампред ЦБ
- 13:20 17.04.2024
- Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха
- 13:00 17.04.2024
- Украина попросила у США гарантии безопасности не хуже израильских
- 12:32 17.04.2024
- В Белоруссии приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ
- 12:20 17.04.2024
- Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана
- 12:05 17.04.2024
- Подносова считает, что Верховный суд РФ должен находиться в Санкт-Петербурге
- 12:00 17.04.2024
- Медведев выступил за уголовную ответственность для иноагентов в РФ
- 11:32 17.04.2024
- Средства ПВО уничтожили беспилотник в Мордовии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать