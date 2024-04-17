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Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах

14:32 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Грузии на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в Тбилиси. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

За проголосовали 83 депутата, против не проголосовал никто. Кворум составлял из 50 депутатов. Голосование проводилось без участия оппозиции.

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