Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Грузии на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в Тбилиси. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

За проголосовали 83 депутата, против не проголосовал никто. Кворум составлял из 50 депутатов. Голосование проводилось без участия оппозиции.