Украина не сможет победить в зоне СВО без мобилизации всего населения — Politico

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом и не сможет одержать победу в зоне СВО без мобилизации всего населения страны. Об этом говорится в материале, опубликованном европейским изданием газеты Politico.

По ее оценкам, в то время, как страна оказалась «в экзистенциальном кризисе» из-за конфликта с РФ, принятый недавно закон об ужесточении правил мобилизации не пользуется общественной поддержкой. Издание утверждает, что в подобной ситуации «невозможно победить без мобилизации всей нации».