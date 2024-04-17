Украина не сможет победить в зоне СВО без мобилизации всего населения — Politico
15:00 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом и не сможет одержать победу в зоне СВО без мобилизации всего населения страны. Об этом говорится в материале, опубликованном европейским изданием газеты Politico.
По ее оценкам, в то время, как страна оказалась «в экзистенциальном кризисе» из-за конфликта с РФ, принятый недавно закон об ужесточении правил мобилизации не пользуется общественной поддержкой. Издание утверждает, что в подобной ситуации «невозможно победить без мобилизации всей нации».
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