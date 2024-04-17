Ученые подсчитали количество ядерных боеголовок в мире
20:41 17.04.2024 Источник: Интерфакс
Кроме того, в списке девяти стран мира, обладающих ядерным оружием, Индия и Пакистан располагают арсеналами по 170 боеголовок. По оценкам американских экспертов, Израиль имеет 90 ядерных боеприпасов, Северная Корея - 50.
При этом отмечается, что рост ядерного арсенала наблюдается в Великобритании, Китае, Индии, Пакистане и Северной Корее.
В целом, по утверждению федерации, в мире имеется более 12,1 тыс. ядерных боеприпасов, из них более 9,6 тыс. единиц готовы к применению вооруженными силами.
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