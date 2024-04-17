Ученые подсчитали количество ядерных боеголовок в мире

20:41 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты на данный момент располагают в своем военном арсенале 5 тыс. 44 ядерными боеголовками, Россия - 5 тыс. 580, следует из исследования Федерации американских ученых.Китай имеет 500 ядерных боеголовок, Франция - 290, Великобритания - 225.

Кроме того, в списке девяти стран мира, обладающих ядерным оружием, Индия и Пакистан располагают арсеналами по 170 боеголовок. По оценкам американских экспертов, Израиль имеет 90 ядерных боеприпасов, Северная Корея - 50.

При этом отмечается, что рост ядерного арсенала наблюдается в Великобритании, Китае, Индии, Пакистане и Северной Корее.

В целом, по утверждению федерации, в мире имеется более 12,1 тыс. ядерных боеприпасов, из них более 9,6 тыс. единиц готовы к применению вооруженными силами.