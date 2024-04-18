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НОВОСТИ

Четыре дома повреждены в Воронеже в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ

09:05 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре домовладения получили повреждения в Воронеже в результате атаки украинских беспилотников на город. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы. Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырех)», — написал он.

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