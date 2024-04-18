ФАС призвала производителей и торговые сети сдерживать цены на яйца перед Пасхой

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма ведомство направило производителям этой продукции и торговым сетям, сообщила пресс-служба ФАС.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорится в сообщении.