Шесть человек, в том числе ребенок, ранены из-за украинского обстрела в ДНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть жителей Горловки в ДНР, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований легкие ранения получили 6 мирных горловчан, в числе которых один ребенок», — написал он в телеграм-канале.