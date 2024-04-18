Шесть человек, в том числе ребенок, ранены из-за украинского обстрела в ДНР
15:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть жителей Горловки в ДНР, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований легкие ранения получили 6 мирных горловчан, в числе которых один ребенок», — написал он в телеграм-канале.
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