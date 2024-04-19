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НОВОСТИ

S&P понизило рейтинг Израиля

10:32 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля с уровня «AA-» до «A+» с негативным прогнозом на фоне обострения отношений страны с Ираном.

«Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Израиля в иностранной и местной валюте с „АА-“ до „А+“, а краткосрочные рейтинги — с „А-1+“ до „А-1“. Прогноз по долгосрочным рейтингам — негативный», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Standard & Poor's сообщило, что дефицит государственного бюджета Израиля увеличится до 8% от ВВП в 2024 году в основном из-за роста расходов на оборону. Как отметило агентство, понижение рейтинга связано с возросшими геополитическими рисками, с которыми столкнулся Израиль после иранских ударов.

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