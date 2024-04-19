Военная база под Исфаханом пострадала в результате атаки по Ирану — NYT

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приписываемый Израилю удар по Ирану рано утром в пятницу пришелся по военной базе неподалеку от иранского города Исфахан. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на троих неназванных иранских чиновников.

По их информации, удар был нанесен с помощью беспилотников, предположительно запущенных с территории Ирана, вследствие чего они не были своевременно обнаружены системами противовоздушной обороны. Источники отметили, что иранским вооруженным силам удалось уничтожить несколько небольших дронов в районе города Тебриз, расположенного примерно в 800 км от Исфахана.

Двое израильских чиновников подтвердили газете, что за атакой стоят израильские военные.