0
0
65
НОВОСТИ

Военная база под Исфаханом пострадала в результате атаки по Ирану — NYT

12:05 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приписываемый Израилю удар по Ирану рано утром в пятницу пришелся по военной базе неподалеку от иранского города Исфахан. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на троих неназванных иранских чиновников.

По их информации, удар был нанесен с помощью беспилотников, предположительно запущенных с территории Ирана, вследствие чего они не были своевременно обнаружены системами противовоздушной обороны. Источники отметили, что иранским вооруженным силам удалось уничтожить несколько небольших дронов в районе города Тебриз, расположенного примерно в 800 км от Исфахана.

Двое израильских чиновников подтвердили газете, что за атакой стоят израильские военные.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 19.04.2024
Три украинских солдата переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил Сальдо
0
50
12:00 19.04.2024
В Думе предлагают ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 5 км/ч
0
68
11:32 19.04.2024
Один член экипажа упавшего на Ставрополье самолета погиб, поиски еще одного продолжаются
0
209
11:30 19.04.2024
Сбер: мошенники усовершенствовали схему оформления займов с помощью «Госуслуг»
0
171
11:20 19.04.2024
Медведев не исключил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского
0
189
11:05 19.04.2024
ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы использовать интернет бесплатно — ЦКБР
0
201
11:02 19.04.2024
Сбербанк и СТК представили разработки в сфере безопасности на выставке Securika Moscow 2024
0
183
11:00 19.04.2024
В Саратовской области отменяют парад и салют на 9 мая
0
207
10:32 19.04.2024
S&P понизило рейтинг Израиля
0
229
10:20 19.04.2024
Цена нефти марки Brent на ICE росла почти на 4,5% — данные торгов
0
234

Возврат к списку