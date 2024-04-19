Киеву надо считаться с реальностью, пойти на переговоры с Москвой — экс-посол Франции в РФ
14:32 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший посол Франции в России Сильви Берманн считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять во внимание реальную ситуацию на поле боя и пойти на переговоры с РФ. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции RTL.
«Реальность сегодня дает о себе знать. Если ситуация на поле боя складывается плохо для Киева, то это значит, что Зеленскому не удастся вернуть Украине территории, и в какой-то момент возникнет необходимость пойти на переговоры», — отметила Берманн, возглавлявшая в 2017–2019 гг. французское посольство в Москве.
По словам дипломата, Зеленский был слишком уверен в своей победе. «Президент Украины думал, что он выиграет войну, его подбадривала западная поддержка, которая значительно снизилась, а сегодня вообще находится под угрозой из-за американской позиции, — отметила она. — Потом был своего рода удар электрошоком от бывшего в то время главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который сказал, что ситуация зашла в тупик».
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