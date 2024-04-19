Армения возвращает Азербайджану села в Тавушской области — аппарат Пашиняна

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения передает Азербайджану четыре села в Тавушской области, рассчитывает, что в ответ риски, связанные с безопасностью, будут снижены. Об этом говорится в комментарии аппарата премьер-министра, который приводит агентство Арменпресс.

В комментарии, построенном в формате вопрос-ответ, спрашивается, действительно ли в итоге встречи комиссии по вопросу делимитации границы Азербайджан получает четыре села.

«Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана, — говорится в ответном комментарии. — А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью».