Сбер: Принципы устойчивого развития стали неотъемлемой частью экономики

17:10

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова приняла участие в ежегодной конференции МГУ «Ломоносовские чтения. Секция экономических наук» во время сессии «Эволюция корпоративной деятельности под воздействием трендов устойчивого развития». В этом году деловая программа конференции была посвящена теме «Человеческий и социальный капитал России: новые вызовы и возможности».

В своем выступлении Татьяна Завьялова рассказала, что запрос на ESG-трансформацию и ее поддержка в условиях новых вызовов сохраняется как у бизнеса, так и у общественности. При этом за последние два года произошло качественное переосмысление повестки и сформировались новые драйверы ее развития. Сбер в свою очередь, завершив реализацию трехлетней стратегии по ESG, остается приверженцем практик устойчивого развития и движется в сторону поставленных климатических целей на следующий период – до 2026 года.

Татьяна Завьялова отметила, что среди факторов, которые повлияли на трансформацию текущей повестки устойчивого развития в России, можно выделить переориентацию экспортных потоков и необходимость адаптации к ESG-практикам на новых рынках, в том числе в странах БРИКС; доработку регулирования в части стратегических документов и рекомендаций Банка России; запуск таких новых механизмов, как реестр выбросов парниковых газов, реестр углеродных единиц и добровольная система зеленых сертификатов. В целом основное влияние на развитие повестки, по мнению спикера, в стране оказывает изменившаяся внешняя среда, а также внутренние факторы.

С повесткой устойчивого развития, по оценке банка, связано порядка 40% потребностей россиян. В свою очередь российский бизнес сохранил интерес к инструментам зелёного финансирования, направляя привлеченные средства на развитие зеленых технологий и социальные проекты. Так, в Сбере зафиксировали двукратный прирост портфеля ответственного финансирования за 2023 год – до 2,89 млрд руб., из них 1,26 трлн руб. составили новые выдачи кредитов. Кроме того, в прошлом году банк погасил ранее выпущенные зеленые облигации на сумму в 25 млрд руб., все средства от которых были направлены на финансирование строительства солнечных и ветроэлектростанций в стране.

«Мы видим, что актуальность повестки устойчивого развития сохраняется на федеральном и бизнес-уровнях, – отметила Татьяна Завьялова. – Это отражается в динамике рынка ESG-финансирования, который достиг по итогам прошлого года 489 млрд руб. Этому способствуют и эффекты, полученные в результате работы по различным направлениям повестки. Например, за последние годы импульс к более масштабному развитию получили отрасли обращения с отходами и переработки материалов; активно развиваются технологии на базе искусственного интеллекта в сфере энергоэффективности, климата и экологии, а на финансовом рынке сформировалась новая ниша устойчивых кредитов. Бизнес становится более социально ориентированным, работая над расширением доступа к товарам и услугам и созданием безбарьерной и инклюзивной среды».

Также Татьяна Завьялова обозначила первоочередные шаги, необходимые для дальнейшего развития повестки: это разработка подходов к более точной оценке ESG-эффектов, развитие таксономии и регулирования рынка, расширение международного сотрудничества по устойчивым проектам на пространстве БРИКС, развитие технологий искусственного интеллекта, а также фокус на социальное благополучие.

Во время выступления Татьяна Завьялова в том числе рассказала об ESG-трансформации Сбера. Компания с 2020 года системно подходит к внедрению принципов устойчивого развития и за это время стала лидером российского рынка. В банке создана соответствующая инфраструктура, включая регламентирующие и стратегические документы, органы и процессы управления, а также сформирована линейка ESG-продуктов и услуг как для розничных клиентов, так и для корпоративных клиентов, включая сервисы для регионов.

«Сегодня ESG-принципы стали неотъемлемой частью экономики, а внедрение устойчивых практик возможно как во всех сегментах и отраслях бизнеса, так и на уровне каждого отдельного человека, – отметила Татьяна Завьялова. – Миссия Сбера – помочь в том числе в ESG-трансформации бизнеса России и способствовать переходу к модели устойчивого развития экономики страны через мониторинг и управление сопутствующими рисками, а также через предоставление ответственных кредитных и нефинансовых сервисов. Так, по итогам первого квартала 2024 года наш портфель ответственного финансирования достиг 3 трлн руб. Более половины портфеля относится к недвижимости и строительству. Еще четверть приходится на металлургическую и горнодобывающую промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и пищевую промышленность».