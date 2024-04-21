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НОВОСТИ

В ЕС не знают, когда помощь Европы принесет реальную пользу Украине на поле боя

15:30 21.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за оборонную промышленность, не смог уточнить сроки, когда помощь Украине от Евросоюза начнет приносить Киеву реальную пользу на поле боя.

«Нет, назвать какие-то даты очень трудно, — заявил он, отвечая на вопрос телеканала LCI, может ли он определить сроки, когда Украина будет в действительности укреплена на поле боя. — Я не могу ответить на этот вопрос даже несмотря на то, что являюсь комиссаром, ответственным за оборонную промышленность. Мы находимся в постоянном контакте со странами — членами ЕС, а также с украинскими властями».

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