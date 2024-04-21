Уже на следующей неделе США могут начать передачу ракет ATACMS Украине - СМИ
19:04 21.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений, в том числе тактических ракет ATACMS, на следующей неделе. Об этом заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер.
«Нам сообщили, как только президент [США Джо Байден] подпишет [законопроект], убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели», — заявил он в эфире телеканала CBS.
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