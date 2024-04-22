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НОВОСТИ

Российские инвестиции в экономику Азербайджана составили $6 млрд — Путин

16:32 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-азербайджанские торговые отношения активно развиваются, товарооборот между двумя странами достиг $4 млрд, а инвестиции РФ в экономику Азербайджана составили $6 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Путин отметил, что отношения двух стран «находятся на высоком уровне, развиваются». «У нас растет товарооборот — достиг уже более $4 млрд, $6 млрд <…> инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана», — рассказал президент РФ.

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