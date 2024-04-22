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НОВОСТИ

На уничтоженной телевышке в Харькове было координационное устройство ПВО ВСУ — Ганчев

20:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координационное устройство для средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины, по предварительным данным, было установлено на уничтоженной в Харькове телевышке. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Одно из главных средств зомбирования людей в Харькове уничтожено. Сейчас в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения. По предварительной информации, на этой вышке было установлено координационное устройство для ПВО. Четкая и слаженная работа профессионалов в действии», — сказал он.

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