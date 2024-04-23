0
0
89
НОВОСТИ

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

09:00 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
2859
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
3156
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
2752
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
2891
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
2854
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
2876
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
2832
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
2846
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
2790
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
2789

Возврат к списку