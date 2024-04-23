ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.