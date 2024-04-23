Госдеп США признал, что власти Белоруссии не похищают людей

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США признал, что в 2023 году в Белоруссии власти не похищали людей. Об этом говорится в докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в странах мира.

«Не сообщалось об исчезновениях людей в результате действий правительственных органов или по их поручению. Не сообщалось о том, что правительство или действующие от его имени лица в течение года совершали незаконные убийства, включая внесудебные расправы», — говорится в докладе.

В докладе отмечается, что «поступали отдельные сообщения о том, что власти проводят расследования на основании достоверных обвинений в жестоком обращении», однако не публиковались отчеты и выводы о привлечении должностных лиц к ответственности.