Подход США к России привел к фатальному ослаблению НАТО, а не РФ — экс-советник Пентагона
14:00 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стратегия Соединенных Штатов, которая преследовала цель нанести максимальный вред РФ, оказалась нереалистичной и ослабила НАТО, а не Россию. Такое мнение в статье для журнала The American Conservative выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Стратегия Вашингтона в отношении Москвы, если ее можно назвать стратегией, заключалась в осуществлении принудительных мер по всему блоку НАТО, включая экономические, дипломатические и военные, с целью нанести фатальный вред России и дестабилизировать ее правительство», — написал он. «Нереалистичный подход Вашингтона провалился, и сейчас фатально ослаблен альянс НАТО, а не Россия», — отметил Макгрегор.
Он также назвал подход США «смехотворным» из-за отсутствия результатов после «почти трех лет практически безграничного финансирования Вашингтоном современного оружия и поддержки в виде космического наблюдения, разведки и обследования местности для прокси-войны, призванной уничтожить Россию». Макгрегор также посетовал, что имидж Вашингтона в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке испорчен, поэтому будущему американскому руководству еще предстоит «определить истинные национальные интересы Соединенных Штатов».
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